La meglio gioventù di Forza Italia | chi sono i 10 eredi napoletani e campani di Berlusconi pronti a spiccare il volo

Dieci giovani provenienti da Napoli e dalla Campania sono considerati gli eredi di Berlusconi in Forza Italia. Questi politici stanno emergendo come figure di rilievo nel partito, pronti a rappresentare la regione nel futuro politico. La loro ascesa si inserisce in un momento di transizione per il partito, che sta affrontando cambiamenti sul fronte locale e nazionale.