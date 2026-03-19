Allarme gasolio agricolo prezzi alle stelle | Aziende della Piana in ginocchio

Le aziende agricole della Piana si trovano in difficoltà a causa dell’aumento dei prezzi del gasolio agricolo, che ha raggiunto livelli elevati. La richiesta di intervento ai consiglieri regionali arriva in un momento di crisi, con le imprese che segnalano gravi problemi di sostenibilità. Negli ultimi mesi, il costo del carburante ha subito una crescita continua, aggravando le difficoltà del settore.

Lucca, 19 marzo 2026 – Appello ai consiglieri regionali per un aiuto immediato. Dopo pandemia, caro energia per il conflitto in Ucraina, cinghiali che distruggono i raccolti, mancava la guerra in Medio Oriente che sta facendo impennare il prezzo del petrolio. Non c’è pace per le aziende agricole della Piana negli ultimi anni. Stavolta però c’è il timore che vi siano speculazioni. Il timore delle speculazioni. “A pochi giorni dallo scoppio delle ostilità – commenta il presidente della Cia, Confederazione Agricoltori Toscana Nord, Luca Simoncini, – stiamo assistendo ad un aumento del 35% sul carburante agricolo. Ciò, a nostro avviso, non ha alcuna giustificazione se non quella di una speculazione ai danni del comparto agricolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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