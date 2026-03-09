Iran esposto Coldiretti in procura contro le speculazioni sul gasolio agricolo | è alle stelle

Coldiretti ha depositato un esposto alla Procura di Roma e alla Guardia di Finanza per segnalare sospette manovre speculative sul prezzo del gasolio agricolo, che si trova ai livelli più alti degli ultimi anni. L’associazione chiede di verificare eventuali responsabilità e di intervenire contro chi potrebbe aver manipolato il mercato. L’attenzione è rivolta alle possibili cause di questa escalation dei costi.

Coldiretti presenta un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e alla Guardia di Finanza per chiedere di fare piena luce sulle possibili manovre speculative sul prezzo del gasolio agricolo, con la richiesta di accertare eventuali responsabilità e procedere nei confronti dei responsabili per.