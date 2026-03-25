Dal 26 al 29 marzo, Bologna ospita la fiera Cosmoprof, evento internazionale dedicato alla cosmetica e alla bellezza. Durante la stessa settimana, la città organizza la notte bianca dei ristoranti e una mostra olfattiva. Sono previsti numerosi eventi e iniziative aperte al pubblico, con attività distribuite in diverse zone della città. La manifestazione coinvolge diverse location e punti di interesse nel centro storico.

Bologna, 25 marzo 2026 – Il Cosmoprof accende Bologna e dal 26 al 29 marzo sono tante le iniziative pensate per accogliere al meglio le migliaia di visitatori che passeranno qualche giorno sotto le Due Torri per partecipare alla 57esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, la manifestazione di riferimento per aziende e operatori dell’industria cosmetica mondiale. Cosmoprof, le misure sul traffico. Chiusa l’uscita 8 della Tangenziale. Taxi collettivi, bus e navette ad hoc Postacchini (Ascom): “Sosterremo la manifestazione con eventi off”. “Da anni Cosmoprof si conferma come il principale appuntamento fieristico internazionale dedicato al beauty, un evento capace di valorizzare Bologna e di rafforzarne l’immagine nel mondo – ha spiegato il presidente di Confcommercio Ascom, Enrico Postacchini -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cosmoprof accende Bologna, la notte bianca dei ristoranti e la mostra olfattiva: la mappa degli eventi off

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