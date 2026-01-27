Il ricordo dell’olocausto la mappa degli eventi tra scuole e palcoscenici

Oggi si celebra il giorno della Memoria ad Arezzo, un’occasione per ricordare l’Olocausto e promuovere la consapevolezza. Scuole, istituzioni e teatri si impegnano in iniziative che coinvolgono tutta la città, affinché questa memoria resti viva e trasmetta valori di rispetto e tolleranza alle future generazioni.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – Oggi è il giorno della Memoria e tanti sono i modi scelti da scuole, istituzioni, teatri e luoghi della città, per ricordare quello che è accaduto affinché non succeda mai più. Il 27 gennaio 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 1 novembre 2005 ha stabilito che la data diventasse il Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell' Olocausto. Con parole tratte dal romanzo di Iacopo Maccioni, vincitore del Premio letterario nazionale Giovane Holden 2017, gli studenti della Cesalpino promuovono due giorni di riflessioni.

