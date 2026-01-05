Befane è qui la festa La mappa degli eventi
Le Befane sono tornate per animare la provincia di Massa Carrara prima della fine delle festività natalizie. In questa guida troverete la mappa degli eventi in programma, ideali per vivere momenti di tradizione e convivialità. Un’occasione per concludere le festività con spirito di comunità, partecipando alle iniziative organizzate nelle diverse località della zona.
Gran finale con le befane in tutta la provincia di Massa Carrara prima della chiusura del sipario sulle feste natalizie. Presepi aperti e ultima giornata per visitare la Magica Casa di Babbo Natale nella Vetrina della città, a Pontremoli, magari in compagnia della simpatica vecchina che porta doni a tutti i bambini. Ma in Lunigiana sono numerosi gli appuntamenti con le befane: arriveranno in treno, su auto d’epoca, addirittura in motorino per distribuire premi o carbone nelle tradizionali calze che si allungano sempre più. A Pontremoli da non perdere l’arrivo delle auto d’epoca che da anni timbra il calendario nel giorno dell’Epifania in piazza Italia a Pontremoli, dove domani alle 15 la befana arriverà su una vecchia Topolino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
