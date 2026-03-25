A Bari, due uomini napoletani sono stati arrestati con l’accusa di aver truffato un’anziana, sottraendole gioielli per un valore di circa 100.000 euro. La vittima, una donna, era stata contattata telefonicamente da un individuo che si spacciava per suo nipote, convincendola a consegnare i beni. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei due sospettati.

A Bari, una donna anziana è stata vittima di una truffa che ha portato alla sottrazione di gioielli per un valore di circa 100.000 euro. I presunti responsabili, un 22enne e una 50enne di Napoli, sono stati identificati e sottoposti a misura cautelare su disposizione del GIP, nell’ambito delle indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto alle truffe ai danni di persone anziane, fenomeno in preoccupante crescita negli ultimi tempi. L’episodio che ha portato... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Così una donna a Bari è stata truffata per 100mila euro con una chiamata di un "finto" nipote: due arresti

Articoli correlati

Finto avvocato e incidente inesistente ad Andretta, così una donna è stata truffata per 6mila euro: un arrestoEseguito un arresto dai Carabinieri ad Andretta, dove un giovane napoletano è stato fermato con l’accusa di truffa ai danni di un’anziana.

Agrigento, così un falso carabiniere ha convinto una donna di essere stata truffataFinto carabiniere allontanato dalla provincia di Agrigento per truffa aggravata ai danni di una donna.

Altri aggiornamenti su Così una donna a Bari è stata truffata...

Discussioni sull' argomento ‘La ragazza di vicolo Pandolfini’, così Nando dalla Chiesa omaggia la moglie Emilia Cestelli; Ha iniziato ad abbaiare in modo strano, ed è così che il cane Gozier salva una donna intrappolata; Sono della Finanza, devo controllare il suo oro. Così un finto finanziere ha truffato un'anziana al Quartiere Africano; Donne e salute, così le associazioni delle pazienti guidano il cambiamento.

Così una donna a Bari è stata truffata per 100mila euro con una chiamata di un finto nipote: due arrestiDue napoletani sono stati arrestati a Bari per una truffa ai danni di un’anziana: sottratti gioielli per 100.000 euro con un raggiro telefonico. virgilio.it

Anche un club così prestigioso può commettere errori grossolani - facebook.com facebook

Teheran agli Usa: «Siete così nei guai che negoziate con voi stessi». Il Pentagono conferma l’invio di 2mila soldati nella regione x.com