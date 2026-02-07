Un uomo di vent’anni è finito in manette ad Andretta, accusato di aver truffato un’anziana per 6mila euro. La donna era stata raggirata con una falsa identità di avvocato, e l’intervento rapido dei Carabinieri ha permesso di bloccare il giovane prima che potesse fare altri danni.

Eseguito un arresto dai Carabinieri ad Andretta, dove un giovane napoletano è stato fermato con l’accusa di truffa ai danni di un’anziana. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione tempestiva e al coordinamento tra le forze dell’ordine, che hanno permesso di bloccare il sospettato e restituire il maltolto alla vittima. Il comunicato dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, quando i militari della Stazione di Andretta, sotto la supervisione del Comando Provinciale e secondo le direttive del Prefetto di Avellino, hanno arrestato un ventenne proveniente da Napoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Finto avvocato e incidente inesistente ad Andretta, così una donna è stata truffata per 6mila euro: un arresto

Approfondimenti su Andretta Truffa

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Andretta Truffa

Argomenti discussi: I Carabinieri avvertono: Sempre più diffusa la truffa del falso incidente stradale; Anziana truffata dal finto avvocato consegna tutti i gioielli. Ma la polizia stava pedinando i banditi da ore: tre in carcere; Sua figlia ha causato un incidente, le servono soldi: e le portano via i risparmi di una vita; Vicino di casa sventa una truffa ai danni di un’anziana, arrestato il finto avvocato.

Andretta, truffa del finto incidente: Carabinieri arrestano un 20enne e restituiscono 6mila euro alla vittimaOperazione lampo dei Carabinieri della Stazione di Andretta, impegnati nei servizi di controllo del territorio e nel contrasto ai reati predatori disposti dal Comando Provinciale di Avellino e in line ... irpinianews.it

Sventata truffa del finto avvocato a una 80enne: ecco comeSventata dai carabinieri una truffa ai danni di una 80enne di Andretta, in provincia di Avellino. Fingendosi un avvocato, un uomo le aveva comunicato che suo figlio aveva provocato un grave incidente ... napolitoday.it

Il presunto truffatore avrebbe messo in atto il raggiro del cosiddetto “finto incidente”: dopo aver contattato telefonicamente l’anziana, fingendosi un avvocato, le avrebbe prospettato una situazione di urgente necessità per un grave incidente avuto dal figlio, pre facebook