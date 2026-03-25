Recenti attacchi militari hanno colpito Ras Laffan, una città nel nord del Qatar, da cui deriva circa il 20% del gas naturale liquefatto mondiale. L'attacco ha causato danni alle infrastrutture, mettendo a rischio circa un terzo della produzione globale di elio. Questa scarsità di elio potrebbe influenzare diversi settori, tra cui la produzione di smartphone e altri dispositivi elettronici.

Quando i droni e i missili lanciati dall’Iran hanno colpito Ras Laffan, la città industriale nel nord del Qatar da cui proviene quasi un quinto del gnl mondiale, un terzo della produzione mondiale di elio è stato messo a rischio e con esso il mercato degli smartphone e non solo. La maggior parte delle persone conosce questo gas nobile perché permette ai palloncini di volare o, se inalato, di rendere la nostra voce temporaneamente più acuta. Ma in pochi ricordano che l’elio è anche uno dei componenti fondamentali capaci di far funzionare cellulari, computer e ogni altro dispositivo digitale. Le rappresaglie dell’Iran per i bombardamenti di Stati Uniti e Israele però ne hanno pregiudicato l’offerta globale, mettendo in pericolo l’intera economia digitale, dalle fabbriche di chip alle macchine per la risonanza magnetica negli ospedali. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Così la scarsità di elio provocata dalla guerra all’Iran può avere un impatto sul tuo prossimo smartphone

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