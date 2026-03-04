Qualcomm spiega perché il tuo prossimo telefono potrebbe avere meno ram
Durante il Mobile World Congress, Qualcomm ha illustrato le motivazioni dietro la possibile riduzione della RAM nei futuri smartphone. La presentazione ha evidenziato come le aziende stiano cercando di ottimizzare i costi e l’offerta dei dispositivi sul mercato, influenzando le scelte sulla quantità di memoria RAM presente nei nuovi modelli.
Nel contesto del Mobile World Congress, è stata presentata una lettura chiave su come gestire costi e offerta nel mercato degli smartphone. L’intervento di Chris Patrick, SVP e GM di Qualcomm per i dispositivi mobili, evidenzia come i preparativi per le nuove generazioni coinvolgano non solo il SoC ma anche la RAM e l’insieme dei componenti. L’analisi si concentra su tattiche di riduzione della memoria, sul riassetto del mix di componenti e sull’evoluzione della gamma verso modelli sub-flagship, con ripercussioni sui prezzi e sull’offerta. Secondo Patrick, l’approccio non riguarda soltanto bilanciare prezzo e RAM, ma rimuovere porzioni di memoria non necessarie. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
