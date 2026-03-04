Durante il Mobile World Congress, Qualcomm ha illustrato le motivazioni dietro la possibile riduzione della RAM nei futuri smartphone. La presentazione ha evidenziato come le aziende stiano cercando di ottimizzare i costi e l’offerta dei dispositivi sul mercato, influenzando le scelte sulla quantità di memoria RAM presente nei nuovi modelli.

Nel contesto del Mobile World Congress, è stata presentata una lettura chiave su come gestire costi e offerta nel mercato degli smartphone. L’intervento di Chris Patrick, SVP e GM di Qualcomm per i dispositivi mobili, evidenzia come i preparativi per le nuove generazioni coinvolgano non solo il SoC ma anche la RAM e l’insieme dei componenti. L’analisi si concentra su tattiche di riduzione della memoria, sul riassetto del mix di componenti e sull’evoluzione della gamma verso modelli sub-flagship, con ripercussioni sui prezzi e sull’offerta. Secondo Patrick, l’approccio non riguarda soltanto bilanciare prezzo e RAM, ma rimuovere porzioni di memoria non necessarie. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Qualcomm spiega perché il tuo prossimo telefono potrebbe avere meno ram

Snapdragon leak spiega perché il prossimo telefono ultra potrebbe essere ancora più carol’attenzione tecnologica è rivolta ai prossimi chipset di fascia alta di qualcomm, descritti come due modelli avanzati sviluppati con un processo a 2...

Perché il tuo prossimo smartphone o Pc potrebbe costare molto di piùNegli ultimi mesi il prezzo delle memorie Ram è schizzato alle stelle, con aumenti anche del 300%.

Una selezione di notizie su Qualcomm spiega.

Temi più discussi: Qualcomm al Mwc: AI ovunque, dal polso al 6G, fino all’industria 4.0; Qualcomm annuncia i primi prodotti Wi-Fi 8 per l'era AI; Qualcomm lancia nuovo chip per i gadget AI indossabili; VerificaTruffa: tool offline dopo attacchi informatici.

Abbiamo chiesto a Qualcomm perché dovremmo comprare un PC IAAbbiamo avuto l'opportunità di confrontarci con Kedar Kondap, vice presidente senior dell'unità Compute e Gaming di Qualcomm sul tema ... smartworld.it

Qualcomm annuncia Snapdragon Wear Elite: nato per indossare l’IAPresentato al MWC 2026 il nuovo processore Qualcomm porta per la prima volta la Hexagon NPU degli smartphone premium sui prodotti indossabili. Modelli fino a 2 miliardi di parametri girano in locale s ... dday.it

La nuova direttiva europea impone alle società private con fatturato superiore a 500 milioni euro di immettere sul mercato solo prodotti e servizi digitali accessibili. Jacopo Deyla, Chief Accessibility Officer di Accessiway, spiega perché è anche conveniente farl facebook