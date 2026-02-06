importante sviluppare il senso critico

La Bcc ravennate, forlivese e imolese si impegna ancora a sostenere i giovani giornalisti. La vicepresidente Emanuela Bacchilega sottolinea l’importanza di sviluppare il senso critico e la capacità di esprimersi, descrivere e trasmettere emozioni. L’obiettivo è aiutare i giovani a trovare la propria voce in un mondo sempre più complesso.

La Bcc ravennate, forlivese e imolese conferma il suo sostegno ai Campionato di Giornalismo. "I giovani devono sviluppare la capacità di esprimere, descrivere e veicolare le loro emozioni – afferma Emanuela Bacchilega, vicepresidente con delega alla Sostenibilità –. Gli studenti vengono aiutati ad affrontare tematiche economiche e sociali, sviluppando il loro senso critico. L’attività risulta molto importante per imparare ad analizzare le testate giornalistiche, approfondire la stesura degli articoli e apprendere le modalità con cui si costruiscono le notizie". ‘Cronisti in classe’, in quest’ottica, abitua a leggere in modo intelligente e consapevole ed educa alla lettura e al commento delle fonti informative e del modo in cui esse descrivono la realtà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

