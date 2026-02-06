Leggere attiva il senso critico

Fabrizio Del Gobbo, presidente della Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, insiste: portare un quotidiano cartaceo tra i giovani è fondamentale. Secondo lui, questa iniziativa aiuta a sviluppare il senso critico e a farli avvicinare alla lettura. Nei prossimi giorni, nelle scuole della regione, partiranno incontri e laboratori per coinvolgere i ragazzi in modo diretto e concreto.

Per Fabrizio Del Gobbo, presidente della Form - Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, "l'iniziativa di portare un quotidiano cartaceo tra i giovani e giovanissimi è indispensabile. Leggere, sfogliare un giornale sviluppa in maniera attiva il senso critico, ricercando la notizia, l'articolo, di interesse, approfondendolo con la lettura. È applicare attivamente le proprie capacità riflessive rispetto al subire passivamente quello che ti viene imposto dal web. Lo scrivere, poi, non può che avere un effetto ancor più stimolante se, così giovani, guidati e indirizzati nella tecnica". "Se dovessi consigliare un argomento su cui scrivere - aggiunge Del Gobbo - mi concentrerei sul rapporto personale con il mondo dei social, sulla costruzione dei rapporti con gli amici, i compagni di classe, un racconto sui nuovi luoghi di aggregazione.

