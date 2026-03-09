Al via il corso Donna in sicurezza per le imprenditrici

Prende il via domani, martedì 10 marzo, il corso di autodifesa per le imprenditrici organizzato daConfesercenti Impresa Donna Arezzo e il Movimento Sport di Arezzo patrocinato dalla Camera diCommercio di Arezzo e Siena.Sono sessanta le donne imprenditrici ma anche clienti che hanno scelto di partecipare a Donna inSicurezza. Le lezioni proseguiranno ogni martedì dalle ore 18,30 alle 19,30 e dalle 20,30 alle 21,30.fino al 7 aprile. In aula per la parte teorica le lezioni saranno tenute dalla psicoterapeuta Erika Morimentre quelle pratiche dal docente Marco Carboni maestro di kung fu, aikido e difesa personale.C'è soddisfazione per la partecipazione riscontrata a testimonianza dell'utilità e dell'interesse. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

