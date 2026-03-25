Confesercenti il corso Donna in sicurezza per le imprenditrici

A Arezzo, il 25 marzo 2026, si è concluso il corso dedicato alle imprenditrici che si focalizza sulla sicurezza personale. Dopo aver completato le sessioni di formazione pratica, ora si passa alla fase con la psicoterapeuta Erika Mori, che continuerà il percorso con approfondimenti teorici e supporto psicologico. Il corso è promosso da un'associazione di categoria del settore commerciale.

Arezzo, 25 marzo 2026 – Confesercenti, il corso donna in sicurezza per le imprenditrici. Terminate le lezioni pratiche adesso spazio alla psicoterapeuta Erika Mori. Prosegue il corso di autodifesa “Donna in sicurezza” rivolto alle imprenditrici organizzato da Impresa Donna Confesercenti Arezzo e dal Movimento Sportivo Popolare di Arezzo con il patrocinio dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Numerose le titolari di attività che assieme alle dipendenti hanno seguito le interessanti lezioni pratiche di autodifesa impartite dal docente Marco Carboni maestro di kung fu, aikido e difesa personale. Sul tatami sono salite le titolari di... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confesercenti, il corso Donna in sicurezza per le imprenditrici Articoli correlati Leggi anche: Confesercenti, al via il corso Donna in sicurezza per le imprenditrici Al via il corso "Donna in sicurezza" per le imprenditriciPrende il via domani, martedì 10 marzo, il corso di autodifesa per le imprenditrici organizzato daConfesercenti Impresa Donna Arezzo e il Movimento... Altri aggiornamenti su Confesercenti il corso Donna in... Discussioni sull' argomento Confesercenti Arezzo: Mario Landini confermato presidente; Ad Arezzo un corso teorico pratico per conoscere le piante officina. Confesercenti, il corso Donna in sicurezza per le imprenditriciArezzo, 25 marzo 2026 – Confesercenti, il corso donna in sicurezza per le imprenditrici. Terminate le lezioni pratiche adesso spazio alla psicoterapeuta Erika Mori. Prosegue il corso di autodifesa Do ... lanazione.it Confesercenti, al via il corso Donna in sicurezza per le imprenditriciArezzo, 9 mazro 2026 – Al via il corso donna in sicurezza per le imprenditrici. Boom di adesioni. Sessanta donne a scuola per imparare a difendersi e a sentirsi sicure nei negozi. Prende il via domani ... lanazione.it Confesercenti Alto Adige spinge gli azzurri, gli incassi crescono del 19%. Bertoldi: "Azzurri in campo anche per bar e ristoranti" #ANSA x.com Confesercenti Siena conferma Nannizzi e propone zone economiche speciali per il commercio... - facebook.com facebook