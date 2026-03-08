Verso le primarie primo incontro pubblico coi candidati del centrosinistra

Il primo incontro pubblico tra i candidati del centrosinistra si è svolto ieri, con la presenza di diversi esponenti del partito Avs, che ha ribadito il proprio sostegno alle primarie di coalizione per scegliere il candidato sindaco. L'evento ha visto la partecipazione di più rappresentanti politici e cittadini interessati alla discussione sulle prossime elezioni amministrative. La giornata è stata dedicata a confronti e approfondimenti sulle modalità di selezione del candidato.

Come più volte espresso dagli esponenti di Avs, fin dal principio il nostro partito si è dichiarato convinto sostenitore delle primarie di coalizione per la scelta del Sindaco candidato per il centrosinistra. Tale opzione si è poi rivelata l'unica possibile. Ciò ci permette di iniziare per tempo la campagna elettorale, ma soprattutto di coinvolgere e far partecipare alla scelta i cittadini che si riconoscono nel campo largo o progressista che dir si voglia. Un esercizio di democrazia che Avs fin dall'inizio ha perseguito. Nello stesso tempo abbiamo dichiarato che riteniamo necessario un confronto con i candidati stessi.

Candidati sindaco 2029: "Sogno le primarie sia nel centrosinistra che nel centrodestra"Primarie di coalizione del Pd e del centrosinistra nel 2029 per decidere il candidato sindaco? Sono nel novero delle possibilità? Paolo Lucchi, oggi...

Centrosinistra verso le elezioni, Marino: "Primarie inclusive dove tutti possono dare contributo e vincere"Mentre sta per iniziare la riunione interpartitica che dovrebbe dare ok e data per la scelta del candidato sindaco, con il capogruppo del Pd in...

Temi più discussi: Primarie nel centrosinistra a Reggio Calabria, una poltrona per tre e un’onda lunga verso le Comunali; Il PD cala i big a sostegno di Federica Maineri; M5S esce allo scoperto: Parole non eludibili; Primarie a Reggio, Muraca: ‘Potrei essere il 1° sindaco poliziotto della storia’.

Verso le primarie, se approvate si delinea la sfida Maineri-BaccelliStasera al Cantiere del centrosinistra si celebrerà un passaggio importante lungo il cammino che porterà questa coalizione alle elezioni di primavera per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale di ... lanazione.it

Centrosinistra verso le elezioni. Primarie ok, in settimana le regoleE primarie siano. Durante l’ultima riunione del Cantiere del centrosinistra, la coalizione ha preso la decisione che il proprio candidato a sindaco di Viareggio sarà scelto attraverso lo strumento ... lanazione.it

