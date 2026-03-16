Il ministero degli Esteri del Qatar ha dichiarato all'Iran che le recenti aggressioni sono senza motivo e ha ribadito che il suo paese non si trova in stato di guerra. Il portavoce ha chiesto un’immediata de-escalation delle tensioni regionali, sottolineando l’importanza di fermare gli attacchi per favorire un percorso diplomatico. Non sono stati menzionati dettagli sulle azioni specifiche o sui responsabili.

Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majeed al-Ansari, ha lanciato un appello urgente per un'immediata de-escalation delle tensioni regionali, sottolineando la necessità di porre fine agli attacchi per aprire la strada a una soluzione diplomatica della crisi in corso. Il portavoce ha accusato l'Iran di continuare a lanciare "attacchi e minacce contro obiettivi civili nei paesi del Golfo", nonostante Doha non sia parte del conflitto. "L'Iran bombarda i paesi del Golfo senza alcuna ragione valida e deve interrompere immediatamente queste aggressioni, perché il Qatar è fuori dal conflitto", ha affermato al-Ansari, precisando che Teheran starebbe cercando di trascinare le nazioni del Golfo nella guerra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Qatar all'Iran: "Aggressioni senza motivo. Noi non siamo in guerra"

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