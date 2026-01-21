Sferra una violenta testata a un 16enne in strada senza motivo | 23enne denunciato nel Pavese

Un giovane di 23 anni è stato denunciato dai carabinieri nel Pavese, accusato di aver aggredito un 16enne in strada a Vigevano. L’uomo ha sferrato una violenta testata senza apparente motivo, causando danni fisici al ragazzo. L’episodio è stato prontamente segnalato alle autorità, che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche e le motivazioni dell’aggressione.

Un 23enne è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di lesione aggravata per aver sferrato una violenta testata, senza motivo, a un 16enne in strada a Vigevano, nel Pavese. Il 16enne è stato soccorso da amici presenti che hanno chiamato il 112.

