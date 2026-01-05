A zig zag per strada con l' auto fermato e denunciato dalla polizia

Durante un controllo a Foligno, la polizia ha fermato un'auto che si muoveva in modo irregolare. Il conducente, un giovane di 25 anni, è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’intervento ha evidenziato l’importanza di rispettare le norme sulla sicurezza stradale e di evitare comportamenti che mettano in pericolo sé stessi e gli altri.

Fermato dalla polizia mentre vaga per strada con l'auto a zig zag. È successo a Foligno dove la polizia ha denunciato un 25enne italiano per guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.Da quanto ricostruito gli agenti, nel corso di un controllo in zona Fiamenga, hanno notato un'auto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - A zig zag per strada con l'auto, fermato e denunciato dalla polizia Leggi anche: A zig zag per strada con la macchina, fermato e denunciato dalla polizia Leggi anche: A zig-zag con l’auto, fermato dai carabinieri Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. A zig-zag con l’auto, fermato dai carabinieri; Tolentino, ubriaco guida l’auto e procede a zig-zag: nei guai 45enne; Guidava l’auto a zig-zag a Tolentino, 45enne denunciato per guida in stato di ebbrezza; Auto in divieto, soccorso a persona, conducente ubriaco: gli interventi della polizia locale. Tolentino, ubriaco guida l’auto e procede a zig-zag: nei guai 45enne - Nei guai un 27enne a Matelica per hashish e a Camerino un 26enne ... centropagina.it

Bimbo di 10 anni vaga a zig-zag tra le auto sulla statale, agente fuori servizio lo salva bloccando il traffico con lo scooter - Sulla statale 47 della Valsugana, un bambino di 10 anni è sfuggito al controllo degli adulti e si è messo a vagare da solo a zig- blitzquotidiano.it

Auto a zig zag o che finiscono fuori strada: ubriachi e drogati, strage di patenti - Auto che sbandano, finiscono fuori strada, viaggiano a zig zag: i carabinieri di Tolentino fanno strage di patenti di di donne e uomini ubriachi ed in un caso trovano anche la cocaina. corriereadriatico.it

Diciannovenne arrestata per guida in stato di ebbrezza dopo essersi depilata le gambe

ULTIM'ORA | Auto sfonda il guardrail sulla strada per Piancavallo e vola nel bosco sottostante. Soccorsi in atto - facebook.com facebook

Ho seguito gli sviluppi in Venezuela fin dalle primissime evoluzioni. L’Italia, assieme ai principali partner internazionali, non ha mai riconosciuto la auto-proclamata vittoria elettorale di Maduro, condannando gli atti di repressione del regime e ha sempre soste x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.