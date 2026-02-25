Controlli sulla filiera alimentare a Catania | sequestrate 4,5 tonnellate di prodotti al MAAS

Obiettivo dell’operazione: verificare autorizzazioni, tracciabilità dei prodotti e condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, a tutela dei consumatori e dei lavoratori. L’attenzione degli ispettori si è concentrata su alcuni box del mercato, dove sono emerse diverse irregolarità. Il risultato più rilevante è stato il sequestro di 4,5 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di provenienza estera, privi dei requisiti di tracciabilità previsti dalla normativa vigente. La mancanza di documentazione idonea non consentiva di risalire con certezza all’origine degli alimenti, elemento fondamentale per garantire trasparenza e sicurezza lungo tutta la filiera. Nel corso delle verifiche, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ha riscontrato criticità in uno dei box controllati. Al gestore sono state contestate irregolarità legate alla scarsa manutenzione dell’impianto elettrico, alla presenza di un soppalco privo di parapetti con concreto rischio di caduta e all’assenza della cassetta di primo soccorso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

