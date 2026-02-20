Operazione interforze ad alto impatto nel quartiere Santa Rita | 153 persone identificate e 84 veicoli controllati

Nel quartiere Santa Rita, il 19 febbraio, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione coordinata che ha portato all’identificazione di 153 persone e al controllo di 84 veicoli. La presenza di numerosi agenti ha causato l’interruzione temporanea del traffico in alcune vie principali. Durante l’intervento, sono stati sequestrati diversi mezzi e verificati numerosi documenti. L’intervento ha coinvolto diverse forze di polizia per rafforzare la sicurezza locale.

Il servizio straordinario di controllo del territorio ha coinvolto polizia, carabinieri e guardia di finanza nel popoloso rione di Lanciano: una denuncia per spaccio e 7 sanzioni per violazioni al codice della strada Nel corso dell'attività sono stati predisposti 16 posti di controllo che hanno consentito di identificare 153 persone, di cui 44 risultate gravate da precedenti penali e pregiudizi di polizia; controllare 84 veicoli; verificare la regolarità di un esercizio commerciale; eseguire 15 controlli nei confronti di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. All'esito dei controlli sono state elevate 7 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed una persona è stata denunciata da personale della polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Servizi straordinari nel quartiere Santa Rita: 290 persone identificate e 221 veicoli controllati Leggi anche: Frosinone, maxi controlli interforze nel weekend: oltre 100 veicoli controllati e 160 persone identificate Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lanciano, blitz interforze nel quartiere Santa Rita; Controlli ad alto impatto nel centro di Bari: piazza Umberto e piazza Moro passate al setaccio; Sicurezza a Santa Rita: operazione congiunta di polizia, carabinieri e finanza; Decoro urbano, operazione interforze a Roma: un arresto e migliaia di metri cubi di rifiuti rimossi. Cesena, operazione ad alto impatto delle forze dell’ordine: due immobili occupati abusivamente, cinque denunceNella giornata di giovedì si è svolta una massiccia operazione ad alto impatto nel territorio cesenate che ha visto impegnati diversi equipaggi della ... corriereromagna.it Bolzano, controlli ad alto impatto: due arresti e 86 persone identificateOperazione disposta dal questore Ferrari con polizia, carabinieri, Guardia di finanza, Municipale ed Esercito. In serata due richiedenti asilo peruviani arrestati per rapina impropria in un supermerca ... altoadige.it DR1 Sesta di ritorno VITTORIA Santa Rita Taranto 91 Angiulli Bari 55 primo periodo 22-9 secondo periodo 44-28 terzo periodo. 64-46 Santa Rita Taranto Lavezzari 4, Conforti 7, Pentassuglia 4, Ndiaye 22, Bitetti 6, Bianchi 11, Argentiero 4, Fani - facebook.com facebook Miracolo d’inverno di Santa Rita: una rosa sbocciata e due fichi maturi sotto la neve Un segno di fede e speranza anche nei momenti più difficili Se ne parla a @dibuonmattino #Tv2000 dalle 7.30Canale 28 - 157 Sky #28gennaio x.com