Lavoro nero e sicurezza raffica di controlli | attività sospese e maxi sanzioni

In vista delle festività natalizie, i Carabinieri del Nil di Ferrara hanno intensificato i controlli sul lavoro nero e sulla sicurezza sul lavoro. L’azione mira a prevenire lo sfruttamento e l’occupazione irregolare, garantendo il rispetto delle normative vigenti. Sono state adottate attività sospese e sono state emesse maxi sanzioni a tutela dei lavoratori e della legalità nel settore.

I Carabinieri del Nil di Ferrara, in vista delle festività natalizie, hanno intensificato i controlli finalizzati a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso, della irregolare occupazione dei lavoratori e delle inosservanze della normativa in materia di.

