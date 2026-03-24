Aumenti stipendiali ATA 2025 27 | fino a 194 euro Tutte le cifre per profilo Tabella

Nel giorno in cui all’Aran riprende il confronto sul rinnovo del contratto Istruzione e Ricerca 2025-2027, una parte centrale della trattativa riguarda anche il personale ATA. La bozza di accordo economico, oggetto del negoziato, definisce infatti gli incrementi stipendiali per tutte le figure amministrative, tecniche e ausiliarie della scuola. L'articolo Aumenti stipendiali ATA 202527: fino a 194 euro. Tutte le cifre per profilo. Tabella. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Dopo l’abbuffata di commenti sul Referendum, possiamo tornare a discutere sui nostri stipendi “Aumenti stipendiali dal 1° aprile, verso la chiusura del contratto scuola. 150 euro medi mensili” Orizzonte Scuola facebook