Il Movimento 5 stelle scende in piazza | mobilitazione territoriale per dialogare con i cittadini

Il Movimento 5 Stelle ha organizzato tre giorni di mobilitazione a Ferrara e in tutta l’Emilia-Romagna. Venerdì, sabato e domenica i militanti sono scesi in piazza tra Corso Martiri e via Garibaldi per incontrare i cittadini, ascoltare le loro esigenze e discutere di proposte. L’obiettivo è coinvolgere direttamente le persone e rafforzare il dialogo sul territorio.

Trattati temi che incidono di più sulla vita quotidiana: pressione fiscale, costo della vita, servizi pubblici, sanità e welfare Mobilitazione territoriale diffusa a Ferrara e in tutta l'Emilia-Romagna promossa dal Movimento 5 stelle venerdì 30, sabato 31 e domenica 1 febbraio tra Corso Martiri e via Garibaldi. L'iniziativa, prevista in corso dei Martiri e via Garibaldi, prevede l'organizzazione di banchetti informativi in decine di comuni, coordinati a livello regionale e realizzati con il coinvolgimento dei gruppi territoriali e dei coordinatori provinciali. L'obiettivo che si propone il Movimento è quello di dialogare, nelle piazze e nei luoghi di incontro, direttamente con cittadine e cittadini sui temi che incidono maggiormente sulla vita quotidiana: pressione fiscale, costo della vita, qualità dei servizi pubblici, sanità e welfare.

