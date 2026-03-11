Nel bilancio di previsione sono stati stanziati 2 milioni e mezzo di euro per interventi pubblici, con priorità a piazza Verdi e al ponte sul Nevola. Sono previsti lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza delle due aree, con un possibile inizio degli interventi già nel prossimo trimestre. L'obiettivo è migliorare le condizioni di queste zone centrali della città.

Nell’ambito dei 2milioni e mezzo per i lavori pubblici inseriti nel bilancio di previsione 2026-2028 approvato negli ultimi giorni dal consiglio comunale di San Lorenzo in Campo c’è anche lo stanziamento di 400mila euro per la realizzazione del nuovo ponte sul Nevola (foto) gravemente danneggiato dall’ alluvione 2022 e da allora aperto a senso unico alternato e con limitazioni importanti sul peso dei veicoli. "Dopo il grave dissesto all’infrastruttura causato dall’alluvione di tre anni e mezzo fa – evidenzia il sindaco Davide Dellonti – e i primi lavori di messa in sicurezza, il ponte è stato sempre percorribile solo a senso unico alternato e ha avuto dei limiti importanti dal punto di vista delle tonnellate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nel piano delle opere priorità a piazza Verdi e al ponte sul Nevola

Articoli correlati

Piano delle opere 2026-2028, Coronas: “Investimenti nel sociale e nelle infrastrutture per rafforzare l’economia di Fiumicino”Il capogruppo di Forza Italia: “Non si tratta di singoli interventi scollegati, ma di una programmazione che guarda al futuro di Fiumicino in modo...

Reggio e le opere incompiute: Onda Orange in tour sul ponte di collegamento sul CalopinaceIl viaggio di Onda Orange tra le incompiute reggine è un itinerario che riempie l'animo di rammarico.

Approfondimenti e contenuti su Nel piano delle opere priorità a piazza...

Temi più discussi: Nel piano delle opere priorità a piazza Verdi e al ponte sul Nevola; Il piano dei lavori di Ase Spoleto e Anima Verde srl fino a domenica 8 marzo 2026; Progetto Città Metropolitana Spugna - come adattiamo la città al clima che cambia; Terraglio Nord, adottata la variante per nuove aree verdi e standard pubblici.

Torrenti, biblioteca, parchi e sport nel Piano delle opere pubblicheAmpliamento della biblioteca comunale, realizzazione di un parco pubblico all’interno del centro sportivo di via Dante-via Verdi, manutenzione di strade e marciapiedi e sistemazione degli argini e ... ilgiorno.it

Giardini riqualificati e nuovi spazi verdi. Al via il piano comunale delle opere pubblichePrende forma il programma comunale dei lavori pubblici. La giunta ha infatti deliberato il piano per la manutenzione e il... Prende forma il programma comunale dei lavori pubblici. La giunta ha ... ilrestodelcarlino.it

Economia circolare e appalti verdi: al cia dal 17 marzo il percorso formativo per imprese e PA in Liguria x.com

! ` , sarò al Teatro Verdi / Sestri Ponente con “ ” ” https://www.ticketone.it/event/chiara-francini-forte-e-chiara-teatro-verdi-20922013/ Fort facebook