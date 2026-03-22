I conti di Interpump Utile a 209,7 milioni dividendo di 0,35 cent

Interpump ha chiuso il 2025 con un utile netto di 209,7 milioni di euro, rispetto ai 228,5 milioni dell’anno precedente. Il dividendo distribuito ai soci è di 0,35 centesimi. L’azienda ha registrato un calo dell’8,2% rispetto ai risultati del 2024. Questi sono i dati ufficiali diffusi dall’azienda relativa all’ultimo esercizio.

Interpump archivia il 2025 con un utile netto di 209,7 milioni di euro, in calo dell’8,2% rispetto ai 228,5 milioni del 2024. Proposto un dividendo di 0,35 euro (0,33 euro il precedente) per azione, mentre l’assemblea è stata convocata per il 30 aprile. Le vendite nette dell’azienda reggiana ammontano a 2.070,6 milioni, sostanzialmente in linea (-0,4%) rispetto ai 2.078,4 milioni dell’esercizio precedente. A parità di perimetro, il calo è del 2,7%, che però si riduce allo 0,7% su base organica. In foto, il presidente Fulvio Montipò. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I conti di Interpump. Utile a 209,7 milioni, dividendo di 0,35 cent Articoli correlati Reti: +10,3% di ricavi a 35,62 milioni, dividendo 2026 a 0,06 euroReti, società quotata all’Euronext Growth Milan e operante nel settore dell’IT consulting, ha reso noti i risultati finanziari dell’esercizio 2025. Cassa di Ravenna: il bilancio. Utile record e doppio dividendodi Giorgio Costa RAVENNA Si chiude un 2025 d’oro per La Cassa di Ravenna e il gruppo di cui è alla guida e che comprende anche la Banca di Imola e il... Tutto quello che riguarda I conti di Interpump Utile a 209 7... Temi più discussi: I conti di Interpump. Utile a 209,7 milioni, dividendo di 0,35 cent; Interpump, i dati finanziari del 2025. Dividendo 2026 di 0,35 euro; Interpump, nel 2025 margini in crescita e debito in calo. Dividendo proposto a 0,35 euro; Avio pronta al debutto sul Ftse Mib, esce Popolare di Sondrio. I conti di Interpump. Utile a 209,7 milioni, dividendo di 0,35 centInterpump archivia il 2025 con un utile netto di 209,7 milioni di euro, in calo dell’8,2% rispetto ai 228,5 ... msn.com Interpump, i dati finanziari del 2025. Dividendo 2026 di 0,35 euroInterpump – società quotata al segmento STAR e attiva nella produzione di pompe a pistoni professionali ad alta pressione e nel settore dell'oleodinamica – ha diffuso i risultati finanziari del 2025. soldionline.it Nonostante la guerra commerciale scatenata l’anno scorso dagli Stati Uniti con i dazi, sono positivi i bilanci 2025 dei gruppi industriali di Reggio e provincia presenti a Piazza Affari. I numeri di Interpump, Comer Industries, Emak. Dal Credem 255 milioni azioni - facebook.com facebook "#InterpumpGroup" - Results on X | Live Posts & Updates x.com