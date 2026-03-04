Lobotka si è fatto male a Verona | sovraccarico muscolare Conte perde anche lui

Durante la partita a Verona, il centrocampista è stato costretto a lasciare il campo a causa di un sovraccarico muscolare. Questa assenza si aggiunge a quella dell'allenatore, che non sarà presente contro il Torino. Nessuna delle due figure potrà quindi partecipare alla prossima sfida, influenzando la composizione della squadra.

Repubblica: l'infortunio risale a sabato scorso, al Bentegodi. Prima di essere sostituito al minuto numero 73, il regista slovacco si era toccato per tre volte il quadricipite della coscia sinistra Lobotka, niente Torino. Si è fatto male a Verona, non a caso è stato sostituito. Nella concitazione del post-partita, nessuno si è soffermato sul suo infortunio. Non ha recuperato per il Torino e quindi del centrocampo titolare non è rimasto più nessuno. Alza bandiera bianca pure l'ultimo dei Fab Four: Stanislav Lobotka, indisponibile quasi certamente per l'anticipo di domani al Maradona (20.

