Napoli gol di Lobotka e fatica per restare in scia | Sassuolo ko ma Conte perde anche Rrahmani

Nel match tra Napoli e Sassuolo, gli azzurri conquistano i tre punti grazie a un gol in avvio, ma devono fare i conti con le difficoltà fisiche. Lobotka firma il risultato, mentre Rrahmani si infortuna e Politano resta in apprensione. La squadra di Conte fatica a mantenere il passo, evidenziando le sfide infortuni e tenuta fisica in una fase cruciale della stagione.

Ci sono voluti una fatica enorme, una autentica prova di resistenza e un grande cuore nel finale dei subentrati Mazzocchi e Politano per spezzare la striscia dei pareggi. Una vittoria sofferta quella del Napoli col Sassuolo, iniezione di consapevolezza per restare attaccati al treno in vetta, e tenere comunque a distanza la Juve e la Roma. Prima della gara decisiva di Copenaghen i tre punti sono ossigeno per la squadra di Conte reduce da tre punti in tre gare. Questa la buona notizia per Conte che soffre nel suo dirigibile, ma ce n’è anche una meno buona. L’infermeria deve accogliere anche Rrahamani che a metà ripresa chiede il cambio per un risentimento al flessore. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

