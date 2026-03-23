ABBONATI A DAYITALIANEWS Una nuova fase politica dopo il referendum. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha commentato – nel corso di una conferenza stampa nella sede del Movimento a via di Campo Marzio a Roma – l’esito del referendum, definendolo un chiaro segnale di discontinuità nei confronti dell’attuale governo. Secondo Conte, il risultato rappresenta “un avviso di sfratto” dopo quattro anni di attività, evidenziando una presa di posizione netta da parte dell’elettorato. Per l’ex presidente del Consiglio, si tratta di una vittoria significativa per l’area progressista, che apre la strada a una fase completamente nuova della vita politica italiana, descritta come “una vera e propria primavera politica”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Conte: “Avviso di sfratto per il governo, spazio alle primarie nel centrosinistra”

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