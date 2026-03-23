Referendum Giustizia 2026 Giuseppe Conte | Un avviso di sfratto a Meloni Le primarie? Ci sia discussione ampia

«4 anni di governo, 0 riforme», sintetizza così Giuseppe Conte la sconfitta referendaria della maggioranza di centrodestra. In via di Campo Marzio, insieme allo stato maggiore, da Giuseppe Tridico a Vittoria Baldino, il leader del movimento cinque stelle consegna alla stampa le prime analisi sul voto, che vede il No alla riforma della giustizia prevalere nettamente. I cittadini, «fortemente preoccupati», hanno «altre priorità e altre urgenze» con un quadro internazionale in cui «l’Italia non tocca palla e non riesce a esprimere una posizione». Un risultato negativo per il governo che è un vero e proprio « avviso di sfratto » secondo l’ex premier. 🔗 Leggi su Open.online

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