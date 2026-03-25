Dopo la sconfitta politica, alcuni esponenti di opposizione hanno chiesto le dimissioni di alcuni membri del governo, criticando le loro tempistiche. In particolare, sono state rivolte accuse a un Ministro per un comportamento definito come un “balletto indecente”. Le dichiarazioni sono state fatte da rappresentanti di partito, che hanno anche puntato il dito contro altri leader del centrodestra, evidenziando tensioni tra le parti.

Dopo la sconfitta arrivano i primi addii, ma l’opposizione rilancia. Nel mirino di Conte e Schlein ora Santanchè e la leadership di Meloni All’indomani del Referendum, la presidente del ConsiglioGiorgia Meloninon deve solo fare i conti con una amara, anzi amarissima, sconfitta ma anche con due perdite, forse tre. Il sottosegretario alla giustiziaAndrea Del Mastro Delle Vedovee la capo di gabinetto di Carlo NordioGiusi Bartolozzisi sono dimessi nella giornata di ieri, dopo settimane di polemiche e altarini scoperti. Due nomi che hanno riempito le cronache nazionali degli ultimi tempi e che hanno dato materiale in abbondanza alle argomentazioni dell’opposizione contro l’esecutivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Conte e Schlein all’attacco: ‘Dimissioni tardive, per Santanché balletto indecente’

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