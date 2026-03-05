Conte prepara Napoli | senza Anguissa e De Bruyne chi sostituirà Lobotka contro il Torino?

Il Napoli si avvicina alla sfida contro il Torino senza Anguissa e De Bruyne disponibili, mentre si cerca un sostituto per Lobotka. La partita si presenta come un momento importante per la squadra, che dovrà affrontare la difficoltà di rimpiazzare due elementi chiave a centrocampo. La formazione di partenza sarà decisa nelle prossime ore, con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio in mezzo al campo.

Napoli e Torino si incontrano in una sfida decisiva per la stagione, con l’organico partenopeo impegnato a gestire una fase delicata in mezzo al campo. In assenza di Lobotka, la fiducia della guida tecnica si concentra su Billy Gilmour, unico centrocampista di ruolo pienamente disponibile a breve distanza dagli ultimi turni giocati. La situazione richiede gestione, controllo e precisione nelle trame di gioco per mantenere la solidità difensiva e imporre ritmi coerenti alla manovra. In vista della partita, l’allenatore Conte privilegia una gestione mirata della regia di centrocampo, contando sulla presenza di billy gilmour come punto di riferimento tecnico e tattico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Napoli, infermeria senza pace: altro stop per Lobotka. Conte in emergenza contro il Torino38 infortuni stagionali e 30 muscolari: fuori anche McTominay. Rientrano Anguissa e De Bruyne, ma Gilmour è pronto agli straordinari ... tuttosport.com

Repubblica: Stop per Lobotka, niente Torino. Conte ha perso tutti i Fab FourIl Napoli perde un altro pezzo del suo centrocampo e si prepara alla sfida contro il Torino con un’emergenza sempre più evidente. Stanislav Lobotka è infatti destinato a saltare l’anticipo del ... napolipiu.com

