Prima vota poi crolla a terra Panico davanti al seggio per il referendum | il malore e la tragedia per un 87enne

Un uomo di 87 anni è morto questa mattina a Cascina, in provincia di Pisa, pochi minuti dopo aver depositato la sua scheda nel referendum sulla giustizia. L’episodio si è verificato intorno alle 10.45 davanti alla scuola elementare della frazione di Musigliano, dove era allestito il seggio numero 33: l’anziano aveva appena finito di votare quando si è sentito male ed è caduto a terra privo di sensi. Referendum Giustizia 2026: i dati su affluenza, exit poll e risultati in tempo reale. Soccorsi inutili, sul posto carabinieri e polizia municipale. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma non c’è stato nulla da fare. Carabinieri e polizia municipale hanno raggiunto la scuola per i rilievi di rito. 🔗 Leggi su Open.online

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Non solo diciottenni alla prima esperienza di voto. Ai seggi si presentano per votare anche «veterani», come la signora Luigia Agnese Mandelli, classe 1922: ha votato a Sesto San Giovanni. Con i suoi 103 anni è diventata una piccola celebrità, con i presenti facebook

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