Juventus contatti avviati per Kessié | si lavora al colpo a zero

La Juventus ha iniziato i contatti per un trasferimento a parametro zero di Franck Kessié, con l’obiettivo di rafforzare la rosa per la prossima stagione. L’operazione, ancora in fase preliminare, si inserisce in una strategia di mercato discreta ma mirata, volta a individuare soluzioni di valore senza ricorrere a investimenti immediati. La trattativa, ancora in evoluzione, rappresenta un possibile passo importante per il club bianconero.

Movimenti silenziosi ma concreti sul mercato bianconero. La Juventus ha avviato i contatti per un’operazione a parametro zero che guarda già alla prossima stagione: nel mirino c’è Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, attualmente sotto contratto con l’ Al-Ahli, è in scadenza a fine stagione e non sarebbe orientato al rinnovo. La sua priorità è tornare protagonista nel calcio europeo e la Juventus si è mossa per tempo, avviando un dialogo diretto con il suo entourage per valutare ingaggio e durata dell’eventuale accordo. L’operazione è ancora in fase preliminare, ma l’interesse è reale e rientra nella strategia bianconera di rinforzare il centrocampo senza appesantire i costi di cartellino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus, nuovi contatti per Kessié: occasione per giugnoLa Juventus sta valutando nuove opportunità per il mercato estivo, con particolare attenzione a Franck Kessié, il cui contratto con l’Al-Ahli scadrà a giugno.

Juventus, contatti avviati tra Chiesa e la JuveSi sono aperti i negoziati tra Federico Chiesa e la Juventus, segnando un possibile ritorno dell’attaccante in bianconero.

