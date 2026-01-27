Regolamento del verde ex fiera fantasie | il pagellone del consiglio comunale

Il consiglio comunale ha ripreso le sue attività dopo la pausa natalizia, con un dibattito pacifico e tempi ridotti. Il pagellone semiserio offre una panoramica sull’andamento delle sedute e sulle principali tematiche trattate, tra cui il Regolamento del verde e l’ex Fiera. Questa analisi mira a fornire un quadro chiaro e obiettivo dell’attività dei rappresentanti locali senza enfasi o sensazionalismi.

Torna finalmente il pagellone semiserio del consiglio comunale. Dopo la pausa natalizia sono ripresi i lavori dei nostri rappresentanti in una seduta tutto sommato pacifica e relativamente breve. Ha fatto il suo esordio il consigliere Christian Galasso, in sostituzione della dimissionaria Paola.

