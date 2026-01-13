Nel 2026, la Guida Michelin segnala tre eccellenze italiane tra le destinazioni gastronomiche più interessanti da visitare. La selezione include 16 mete in totale, ideali per chi desidera scoprire i sapori autentici e le eccellenze culinarie del nostro Paese. Una guida utile per pianificare viaggi all’insegna della buona cucina e della scoperta dei territori italiani più rinomati dal punto di vista gastronomico.

La Guida Michelin ha selezionato i posti migliori in cui viaggiare nel 2026 per gli amanti del cibo: 16 destinazioni gastronomiche imperdibili tutte da gustare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Bologna nella Guida Michelin 2026: quali sono i ristoranti e le motivazioni

Leggi anche: Guida Michelin 2026, tutte le nuove stelle: quali ristoranti italiani sono stati premiati

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Le 25 migliori destinazioni di Bloomberg per il 2026: una è in Spagna; Queste sono le 20 destinazioni imperdibili del 2026 (la quarta è l'unica italiana e non te l'aspetti); Viaggi da sogno 2026: le mete imperdibili secondo Rough Guides.

Quali sono le destinazioni gastronomiche imperdibili del 2026: la Guida Michelin premia 3 italiane - La Guida Michelin ha selezionato i posti migliori in cui viaggiare nel 2026 per gli amanti del cibo: 16 destinazioni gastronomiche imperdibili tutte da ... fanpage.it

Ecco le 10 migliori destinazioni gastronomiche del 2025 secondo la Guida Michelin: 3 sono in Europa... (e no, l'Italia non compare) - Ciò che si mangia fa parte della cultura e degli usi di una determinata cultura, segnando le differenze tra ... siviaggia.it

Queste sono le 20 destinazioni imperdibili del 2026 (la quarta è l’unica italiana e non te l’aspetti) - Scopriamo le 20 destinazioni da visitare nel 2026: da Filadelfia, che celebra i 250 anni di indipendenza, alla Corea del Sud sempre più in ascesa, passando per l'eclissi solare che toccherà l'Europa e ... greenme.it