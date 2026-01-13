Quali sono le destinazioni gastronomiche imperdibili del 2026 | la Guida Michelin premia 3 italiane

Nel 2026, la Guida Michelin segnala tre eccellenze italiane tra le destinazioni gastronomiche più interessanti da visitare. La selezione include 16 mete in totale, ideali per chi desidera scoprire i sapori autentici e le eccellenze culinarie del nostro Paese. Una guida utile per pianificare viaggi all’insegna della buona cucina e della scoperta dei territori italiani più rinomati dal punto di vista gastronomico.

