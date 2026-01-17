Parte da Beverly Hills e arriva in Sicilia il movimento I G0 Italian | consegnate le prime targhe

Parte da Beverly Hills e arriva in Sicilia passando dall’Australia, Europa, Dubai, Singapore e Tokyo, fino alla Lombardia e alla Sicilia il ‘movimento’ ‘I G0 Italian’, progetto della palermitana Fondazione Made in Sicily ETS per valorizzare e contribuire a promuovere il mondo della gastronomia italiana che l’UNESCO ha riconosciuto come patrimonio immateriale dell’umanità. Giovedì a Milano sono state consegnate ufficialmente le targhe ai primi imprenditori iscritti, arrivati per l’occasione nella città della Madonnina: Cav. Vincenzo Andronaco fondatore 43 anni fa e titolare di Andronaco Grande Mercato, da Amburgo, Fabio Cappellano, Qualitalia, da Amsterdam; Peppe Cappellano, Osteria Sala Federico, da Rotterdam; Manuel Maslah, La Piccola Cantina, da Berlino; Santo Manetta, Ristorante Al Sorriso, da Bergamo; Rosolino e Floriana Palazzolo, L'Orto di Rosolino, da Terrasini (PA); Salvatore Bilello, Macelleria Bilello, da Camporeale (PA) e Ignazio Sparacello, Macelleria Sparacello, sempre da Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Da Londra a Beverly Hills brillano gli abiti Cucinelli. L'outfit dell'attore Dunster e della Top Balti (le foto)

Leggi anche: Beverly Hills 90210: Andrea non ha mai indossato un costume da bagno, Gabrielle Carteris: “Ero arrabbiata"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Da Beverly Hills alla Sicilia: nasce la rete globale “I G0 Italian” per custodire la cucina italiana patrimonio UNESCO; Dal riconoscimento UNESCO a una rete globale: prende vita il nuovo progetto “I G0 Italian” che mette in rete oltre 50 eccellenze tra ristoratori e produttori internazionali; Assegnate in Assolombarda le prime targhe I GO Italian, patrimonio gastronomico UNESCO; Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: shopping al Beverly Hills Farmers Market tra le voci di rottura con la famiglia di lui.

Beverly Hills 90210, arriva il film e svela tutti i retroscena - Perché se è vero che i rapporti tra gli attori del telefilm che spopolò negli anni ’90 ... affaritaliani.it

Parte da Beverly Hills e arriva in Sicilia passando dall’Australia, Europa, Dubai, Singapore e Tokyo, fino alla Lombardia e alla Sicilia il ‘movimento’ ‘I G0 Italian’, progetto della Fondazione Made in Sicily ETS per valorizzare e contribuire a promuovere il mondo - facebook.com facebook