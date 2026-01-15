Lombardia un 2026 in frenata | Pil e consumi salgono a rilento

Nel 2026, l’economia lombarda registra una crescita moderata, con un incremento previsto dello 0,7% del Pil. Le tensioni internazionali e l’incertezza geopolitica contribuiscono a un andamento debole sia per la produzione che per i consumi, che crescono a ritmo lentamente. Questo quadro riflette un periodo di rallentamento, caratterizzato da un contesto di incertezza che influisce sulle prospettive di sviluppo della regione.

Milano – Sarà un 2026 di crescita debole e con poco ritmo per l’economia lombarda. Le tensioni internazionali e l’incertezza geopolitica continuano a pesare, tanto che le proiezioni indicano un Pil in timido aumento dello 0,7%. Anche le previsioni di crescita degli investimenti restano tiepide e si assestano nel nuovo anno a +0,7%; stesso discorso per i consumi. È lo scenario prospettato da Cna Lombardia nel Primo Focus 2026 realizzato dal Centro Studi Sintesi. Nel 2025 il Pil regionale ha fatto registrare un +0,6%, mentre come da proiezione il Pil 2026 dovrebbe assestarsi attorno a un +0,7%, in linea con i tassi di crescita registrati dal 2023, mai superiori all’1%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

