confesercenti al via il corso donna in sicurezza per le imprenditrici

Arezzo ha avviato un corso dedicato alle imprenditrici, intitolato Donna in sicurezza, con un numero elevato di adesioni. Sessanta donne partecipano alle lezioni per acquisire tecniche di difesa personale e migliorare la loro percezione di sicurezza nei negozi. L'iniziativa si svolge in questa data e coinvolge imprenditrici di diverse età e provenienze.

Arezzo, 9 mazro 2026 – Al via il corso donna in sicurezza per le imprenditrici. Boom di adesioni. Sessanta donne a scuola per imparare a difendersi e a sentirsi sicure nei negozi. Prende il via domani, martedì 10 marzo, il corso di autodifesa per le imprenditrici organizzato da Confesercenti Impresa Donna Arezzo e il Movimento Sport di Arezzo patrocinato dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Sono sessanta le donne imprenditrici m a anche clienti che hanno scelto di partecipare a Donna in Sicurezza. Le lezioni proseguiranno ogni martedì dalle ore 18,30 alle 19,30 e dalle 20,30 alle 21,30. fino al 7 aprile. In aula per la parte teorica le lezioni saranno tenute dalla psicoterapeuta Erika Mori mentre quelle pratiche dal docente Marco Carboni maestro di kung fu, aikido e difesa personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

