Confesercenti-Cer italiani più poveri di 20 anni fa

Secondo i dati di Confesercenti-Cer, il livello di benessere degli italiani si è ridotto rispetto a vent'anni fa. Recentemente, si è assistito a un aumento delle preoccupazioni legate al conflitto in Iran, che potrebbe spingere l’inflazione al +2,9%. Questo incremento avrebbe un impatto diretto sui consumi, stimato in circa 3,9 miliardi di euro in meno di spesa.

ROMA, 25 MAR – Cala il potere d’acquisto (-3,2%), si spende il 23% in più per acquistare il 15% in meno rispetto al 2005. E il 2026, che doveva portare una svolta, sarà un anno sulle montagne russe: lo shock dovuto al conflitto in Iran potrebbe far risalire l’inflazione al +2,9%, cancellando circa 3,9 miliardi di consumi. Tutto ciò in un’economia “che arriva da un lungo ciclo di impoverimento relativo, in cui famiglie e imprese hanno perso margini di tenuta”. Tra il 2005 e il 2025 – ricorda lo studio – gli occupati sono aumentati di circa 1,4 milioni, passando da 22,7 a 24,1 milioni. Nello stesso periodo, però, il reddito unitario totale da lavoro è diminuito del 9,3%, con una perdita media di 4. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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