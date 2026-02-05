Italiani sempre più poveri Fenomeno diventato strutturale

La povertà in Italia cresce di anno in anno. Secondo l’ultimo rapporto di ‘L’Alleanza contro la Povertà in Italia’, sempre più italiani vivono in condizioni di difficoltà. La situazione si sta consolidando come un problema strutturale, e le famiglie fanno fatica a mettere insieme il pranzo con la cena. La crisi economica, i salari fermi e la mancanza di sicurezze alimentano questa tendenza negativa, che rischia di peggiorare se non si interviene subito.

Italiani sempre più poveri, come certifica l'ultimo rapporto de 'L'Alleanza contro la Povertà in Italia'. Emerge anche una vasta area di fragilità strutturale. Servizio di Raffaella Frullone TG2000.

