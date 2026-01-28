A Carpi, le richieste di aiuto aumentano. Sempre più famiglie, anche italiane, si rivolgono a Porta Aperta per ricevere assistenza. La situazione economica si fa sentire e cresce il bisogno di supporto tra chi fatica a far quadrare i conti.

Sono in aumento a Carpi le famiglie, anche italiane, che si rivolgono per aiuto e assistenza a Porta Aperta. Il nuovo consiglio direttivo, eletto lo scorso dicembre, eredita la responsabilità di portare avanti la missione di un’organizzazione con una lunga storia di impegno sociale verso i più bisognosi, i fragili e i poveri. "Le situazioni di emarginazione sociale e difficoltà – dice il neopresidente Gilberto Allesina - aumentano sempre di più non solo rispetto alla fascia delle persone straniere, ma anche per quanto riguarda le famiglie italiane. Non abbiamo la pressione dei senza fissa dimora come a Modena e altrove, ma le altre situazioni di emergenzialità sono tutte in aumento nel 2025". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sempre più italiani sono fragili e poveri"

