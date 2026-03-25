Conferenza stampa Retegui pre Italia Irlanda del Nord | La settimana più importante dell’anno devo ringraziare Gattuso per un motivo Pio un gran giocatore

Nel corso di una conferenza stampa, l’attaccante ha commentato la sfida di semifinale dei playoff contro l’Irlanda del Nord, definendo questa settimana come la più importante dell’anno. Ha espresso gratitudine nei confronti di un allenatore, sottolineando le qualità di un suo compagno di squadra. Le sue parole sono state pronunciate alla vigilia dell’incontro decisivo per l’accesso ai Mondiali.

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