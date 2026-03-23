Gennaro Gattuso, ct della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa al centro tecnico federale di Coverciano, dove l’Italia è in ritiro per preparare la sfida contro l’Irlanda del Nord, semifinale play-off di qualificazione al Mondiale, in programma giovedì 26 marzo allo stadio di Bergamo. “ Nessun alibi, dobbiamo pensare solo alla partita di giovedì. Scegliere i giocatori che stanno meglio e scendere in campo, solo questo adesso conta. Abbiamo lavorato tanto e ora testa alla partita di giovedì senza pensare al passato, ai mondiali vinti. Bastoni? Deve lavorare e cercare di stare bene, speriamo di averlo presto. Chapeau a lui per la sua professionalità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gattuso su Italia-Irlanda del Nord in conferenza stampa: “Non abbiamo alibi”

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