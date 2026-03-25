Italia-Irlanda del Nord Gattuso | È la partita più importante della mia vita

Domani sera a Bergamo si svolgerà la semifinale tra Italia e Irlanda del Nord, una partita decisiva per il percorso verso i Mondiali 2026. L’allenatore italiano ha dichiarato che si tratta dell’incontro più importante della sua vita. La tensione cresce tra i giocatori e i tifosi, mentre si avvicina il momento di scendere in campo per determinare il proseguimento della qualificazione.

Passano le ore e l’ansia sale, sia per i giocatori sia per i tifosi. Domani sera a Bergamo l’ Italia di Gennaro Gattuso affronterà l’ Irlanda del Nord per la semifinale secca che deciderà se il cammino degli Azzurri verso i Mondiali 2026 continuerà oppure no. Alle 20.45 l’arbitro fischierà l’inizio di una partita che non si annuncia semplice, anzi. Ma alla Nazionale si chiedono nervi saldi per arrivare ad agguantare una qualificazione che manca da tanto, troppo tempo. Se dovesse sfuggire, sarebbe la terza volta consecutiva di un Mondiale senza l’Italia. Una vergogna che travolgerebbe i vertici del calcio nostrano, già da tempo nell’occhio del ciclone proprio per la mancanza di risultati a livello internazionale, eccezion fatta per la parentesi rappresentata dalla vittoria degli Europei del 2021. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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