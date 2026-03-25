Il commissario tecnico della nazionale italiana ha tenuto una conferenza stampa per presentare la partita di domani contro l’Irlanda del Nord. Durante l’incontro, ha parlato delle condizioni di Bastoni, affermando che ieri ha svolto il 35% dell’allenamento e che la sua presenza sarà valutata nelle prossime ore. Ha anche accennato alle scelte relative agli attaccanti senza fornire dettagli specifici.

di Alberto Petrosilli Conferenza stampa Gattuso: il CT dell’Italia ha presentato la sfida di domani contro l’Irlanda del Nord: le ultime su Bastoni. La conferenza stampa di Rino Gattuso alla vigilia di Italia Irlanda del Nord. Il commissario tecnico della Nazionale interverrà alle 16:30 per presentare la sfida valevole per la semifinale playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026. SPINTA DEL PAESE – « Sono mesi che mi sento dire ‘Portaci ai Mondiali’. Ma mi sono preparato e non voglio pensare all’ipotesi che le cose vadano male. Ce la giocheremo. L’esperienza serve, ma domani servirà saper soffrire e stare attenti su quello che fanno bene. Specialmente la palla in the box e le seconde palle. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Gattuso: «Bastoni? Ieri ha fatto il 35% del lavoro, lo valuteremo dopo. Sugli attaccanti dico che…»

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