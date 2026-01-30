Conferenza stampa Pisacane pre Cagliari Verona | Kilicsoy ha ancora potenziale inespresso Di Raterink mi ha colpito questa cosa su Prati vi dico che…
Fabio Pisacane si presenta in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona. L’allenatore del Cagliari ha parlato di alcuni giocatori, tra cui Kilicsoy, ancora con margini di miglioramento, e ha commentato anche le impressioni su Raterink. Non ha fatto mancare qualche battuta anche su Prati, senza però entrare troppo nei dettagli. Domani i sardi cercano punti per risalire in classifica.
