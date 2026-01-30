Fabio Pisacane si presenta in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona. L’allenatore del Cagliari ha parlato di alcuni giocatori, tra cui Kilicsoy, ancora con margini di miglioramento, e ha commentato anche le impressioni su Raterink. Non ha fatto mancare qualche battuta anche su Prati, senza però entrare troppo nei dettagli. Domani i sardi cercano punti per risalire in classifica.

Calciomercato Juventus, niente Duran: l’attaccante proposto ai bianconeri giocherà in questa squadra. Ultimissime Frattesi via dall’Inter? Questo club alza il pressing per il centrocampista. Parti vicine e contatti costanti, cosa sta succedendo Insigne Pescara, ufficiale: l’attaccante torna in biancazzurro! Il comunicato e tutti i dettagli Calciomercato Serie A: scambio tra Juventus e Bologna? Due giocatori pronti a compiere il percorso inverso. Cosa sta succedendo Conferenza stampa Pisacane pre Cagliari Verona: «Kilicsoy ha ancora potenziale inespresso. Di Raterink mi ha colpito questa cosa, su Prati vi dico che. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Pisacane pre Cagliari Verona: «Kilicsoy ha ancora potenziale inespresso. Di Raterink mi ha colpito questa cosa, su Prati vi dico che…»

Approfondimenti su Cagliari Verona

In vista della partita tra Genoa e Bologna, Daniele De Rossi ha commentato il momento della sua squadra, sottolineando l’importanza del lavoro quotidiano e della mentalità.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cagliari Verona

Argomenti discussi: Cagliari, Pisacane: Con la Fiorentina dobbiamo fare una gara impeccabile; Conferenza stampa Pisacane: Prati è un giocatore del Cagliari, poi vedremo. Gaetano può giocare da play; Pisacane: Bene con la Juventus, ma non esaltiamoci. Fiorentina? Ora è in fiducia; CAGLIARI - Pisacane: Con l'Hellas partita pesante, scontro diretto vero.

Conferenza stampa Grosso pre Pisa Sassuolo: le dichiarazioni alla vigilia del match della 23ª giornata di Serie A 2025/26Conferenza stampa Grosso pre Pisa Sassuolo: le dichiarazioni alla vigilia del match della 23ª giornata di Serie A 2025/26 In conferenza stampa alla vigilia di Pisa Sassuolo, valida per la 23ª giornata ... calcionews24.com

SALA STAMPA | Pisacane presenta la sfida all’HellasConferenza stampa per Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari che ha incontrato i media nella sala stampa del Crai Sport Center di Assemini. cagliaricalcio.com

Direzione Cagliari, forza #HellasVerona! https://www.hellaslive.it/news/direzione-cagliari-forza-hellas-verona-1 facebook

Cagliari, preso il giovane Di Paolo. Pisacane prepara la sfida col Verona x.com