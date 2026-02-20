Cna Campania Nord visita degli studenti dell’Istituto d’arte San Leucio

Gli artigiani di CNA Campania Nord hanno incontrato gli studenti dell’Istituto d’arte San Leucio, in seguito a una visita didattica programmata. La causa è l’interesse dei giovani per il lavoro manuale e le tradizioni locali. Durante l’evento, gli studenti hanno potuto vedere da vicino come si realizzano oggetti artigianali e imparare tecniche antiche tramandate nel tempo. La visita si è svolta in diverse botteghe, dove gli artigiani hanno mostrato i loro metodi di lavorazione. Alla fine, gli studenti hanno lasciato le botteghe con nuove idee e tanta curiosità.

Gli artigiani di CNA Campania Nord accolgono gli studenti dell' Istituto d'arte San Leucio all'interno delle loro botteghe. Nuova importante tappa del programma Orientalife promosso dalla Regione Campania presso il centro Oromare. I ragazzi hanno incontrato i maestri orafi Gustavo Renna, Guido Monticelli, Imma Spinelli, Dario Gargiulo, Dario Ferrara che hanno offerto loro un'esperienza unica. Gli studenti hanno vissuto una sorta di 'faccia a faccia' con i maestri orafi che ha permesso loro di scoprire il fascino, ma anche le possibilità concrete in termini occupazionali che offre l'artigianato di qualità.