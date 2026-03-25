A pochi mesi dalle prossime elezioni comunali, il Comune di Agrigento si trova al centro di un'inchiesta giudiziaria legata a un condono edilizio ormai scaduto. Sono circa 14 milioni di euro i presunti crediti da recuperare, mentre nei faldoni archivistici si accumulano pratiche abbandonate da decenni. La gestione di queste questioni amministrative e legali si intreccia con le imminenti scadenze elettorali.

L'amministrazione comunale ha prorogato la task force per smaltire oltre 3.500 pratiche ancora ferme nei cassetti, alcune risalenti addirittura agli anni Ottanta, puntando a un incasso record per le casse pubbliche prima delle elezioni del 2026. Dossier scandaglia numeri e retroscena Mentre la città, proiettandosi verso le amministrative di primavera, guarda al futuro, negli uffici di Palazzo dei Giganti il tempo sembra essersi fermato a quarant’anni fa. Funzionari e impiegati sono ancora impegnati a gestire l'eredità degli abusi edilizi degli anni Ottanta. Ci sono infatti ben 2.274 istanze che risalgono al primo condono, quello del 19851987. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Condono infinito, caccia a 14 milioni: Agrigento tenta lo sprint finale sui faldoni dimenticati

Articoli correlati

Federico Riva prova lo sprint ai Mondiali Indoor e vola in finale sui 1500, sogni di medaglia. Arese outFederico Riva ha dettato legge nella propria batteria dei 1500 metri ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, incominciati oggi a Torun (Polonia).

LIVE Biathlon, alle 14 Sprint 10km maschile: Giacomel a caccia di riscattoDopo la delusione del 6° posto nella 20km, l'azzurro parte tra i grandi favoriti sulla distanza breve.