LIVE Biathlon alle 14 Sprint 10km maschile | Giacomel a caccia di riscatto
Giovanni Giacomel sale in pedana a Pokljuka alle 14 per la sprint di biathlon 10 km, deciso a riscattarsi dopo il 6° posto nella prova lunga, che gli ha lasciato l’amaro in bocca.
Dopo la delusione del 6° posto nella 20km, l'azzurro parte tra i grandi favoriti sulla distanza breve. Elia Zeni, Lukas Hofer e Nicola Romanin gli altri italiani in gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su biathlon sprint
LIVE Biathlon, Sprint maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: duello Giacomel-Perrot, partenza alle 11.30
Segui la diretta della Sprint maschile di Biathlon a Oberhof 2026, con partenza alle 11.
LIVE Biathlon, Sprint maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: attesa per Giacomel e Perrot
Segui in tempo reale la gara di Biathlon Sprint maschile ad Oberhof 2026, con aggiornamenti su Giacomel e Perrot.
Ultime notizie su biathlon sprint
Argomenti discussi: RECAP! Italia d'argento nella staffetta mista, ottima partenza azzurra; LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Italia argento dietro la favorita Francia; Individuale maschile, Hofer e Giacomel lontano dal podio: rivivi il LIVE; LIVE Biathlon, Individuale maschile Olimpiadi in DIRETTA: Botn rovina la festa a Perrot!.
Startlist individuale femminile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, azzurre in garaMercoledì 11 febbraio proseguirà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 14.15 si ... oasport.it
Biathlon heute live: Olympia Einzel-Entscheidung der Frauen ab 14:15 Uhr kostenlos live streamenBei Olympia steht heute das 15-km-Einzel der Frauen im Biathlon auf dem Programm. Ab 14:15 Uhr kämpfen die Athletinnen um Gold, Silber und Bronze. Kann sich Franziska Preuß eine weitere Medaille siche ... dslweb.de
LA NOSTRA DIRETTA / Oggi, venerdì 13 febbraio, giornata chiave: in palio sette titoli tra sci di fondo, snowboard, speed skating, biathlon, pattinaggio artistico e skeleton. Riflettori sugli azzurri Ghiotto e Lorello nei 10.000, su Giacomel e Hofer nella sprint di bia - facebook.com facebook