Don Alì il Re dei Maranza chiede la perizia psichiatrica
Ha chiesto, attraverso i suoi legali, di essere sottoposto a perizia psichiatrica e poter essere giudicato con rito abbreviato Alì Said, noto sui social come Don Alì, “Il Re dei Maranza”. Il 24enne marocchino, residente a Torino, è sotto processo per stalking e diffamazione perché lo scorso ottobre aveva bloccato per strada un maestro di una scuola elementare nel quartiere Barriera di Milano, aggredendolo e accusandolo di aver molestato un bambino. Intanto, i suoi canali social sono stati chiusi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
